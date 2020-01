Una tradizione ormai consolidata: il Cimento della Befana a Finalmarina

Tutto pronto per onorare una tradizione che da lungo tempo ormai chiude in bellezza le vacanze natalizie finalesi: stiamo naturalmente parlando del "Cimento della Befana" organizzato dalla Compagnia di San Pietro di Finalmarina.

Appuntamento per il 6 gennaio nella Spiaggia dei Neri, iscrizioni dalle 9:00 alle 10:45 presso la sede associativa. Il momento del tuffo è previsto per le 11:00.

Al termine della allegra nuotata collettiva ci saranno vin brulé e cioccolata calda offerti a tutti i cimentisti, il tutto allietato dalle note del complesso bandistico Rumpe e Streppa. Previsti inoltre premi per il gruppo più numeroso, per il più giovane e la più giovane, per il più anziano e la più anziana e per i nuotatori che arrivano da più lontano per partecipare all'evento.