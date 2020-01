Varazze, al Palasport tutto pronto per "Rock'n Gospel - Christmas Edition"

Sabato 4 Gennaio alle ore 21 al Palasport di Varazze si terrà l'ultimo appuntamento con la Rassegna dedicata alla musica Gospel, organizzata dai TieniViva Gospel Voices.

Dopo i primi tre appuntamenti da tutto esaurito il coro varazzino presenta "Rock’n Gospel – Christmas Edition", dove andrà in scena una strana alchimia tra musica Gospel e musica Rock. Per chi pensa che il gospel serva esclusivamente da accompagnamento al rito della messa, ecco pronta una smentita: La gioiosità ed il coinvolgimento tipico della musica gospel si fonderanno con i ritmi pieni di energia del rock.

I TieniViva Gospel Voices si avvarranno della preziosa collaborazione della cover band Just4Rock e dell’A. S. D. Danzastudio Varazze. Ognuno con la propria esperienza artistica, i tre gruppi hanno lavorato all’unisono per amalgamare i propri stili in uno spettacolo sorprendente che mira a coinvolgere gli spettatori e renderli non solo partecipi, ma anche protagonisti dello spettacolo Rock’n gospel – Xmas edition.

Fedeli agli ideali di fratellanza, uguaglianza ed inclusione, i TieniViva Gospel Voices, i Just4Rock e Danzastudio Varazze si fanno portavoce del desiderio di pace ed armonia che ognuno di noi desidera, attraverso musica e danza, con l’affiatamento che solo un’amicizia di lunga data può generare. Per lo stesso motivo i cori partecipanti alla rassegna sono stati scelti tra le Associazioni presenti sul territorio ligure, per ampliare la rete di connessioni tra coloro che del volontariato e della promozione sociale ne fanno una seconda famiglia.

"Con questo concerto - spiega il Maestro Marcello Ghio - abbiamo deciso di portare sul palco composizioni rockettare ma di vena religiosa e di ambiente gospel, divulgando nomi e storie a noi lontane, cercando con nuovi linguaggi sonori liberi e attuali di allargare il nostro pubblico, sperimentando stili diversi per noi, quali il Rock, mescolando temi religiosi a sonorità più commerciali! Un mix esplosivo che esalterà il pubblico".