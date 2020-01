Savona, all’Antico Teatro Sacco la premiazione del primo concorso internazionale di Poesia “Besio dal 1860”

Si terrà quest'oggi, sabato 4 gennaio alle ore 17.00, all’Antico Teatro Sacco di Savona (via Quarda Superiore 1) la premiazione del primo concorso internazionale di Poesia “Besio dal 1860”.

L’evento sarà un’occasione per accogliere a Savona persone ed illustri scrittori provenienti da tutta Italia e non solo, dando loro un riconoscimento concreto per le loro interessanti attività poetiche.

Con questo evento la Ditta Besio, conosciuta a livello internazionale come sinonimo di prodotti di qualità (Vd. besio.it –slowfood.it/comunicati-stampa/il-chinotto-di-savona-diventa-presidio-slow-food/), in collaborazione con l’associazione culturale Mondo Fluttuante, si avvicina definitivamente all’universo della cultura, al fine di valorizzare, da un lato il territorio del savonese relazionato alla letteratura e dall’altro gli stessi autori (giovani e meno giovani).