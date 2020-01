Savona: mercoledì 8 gennaio l'incontro con lo studioso Elia Rosati, autore del libro "CasaPound Italia. Fascisti del terzo millennio"

A Savona, nel quartiere di Villapiana, da un anno e mezzo è attiva una delle 104 sedi italiane di CasaPound. Per molti cittadini si tratta ancora di un oggetto misterioso, malgrado le ripetute iniziative dell'Assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana e di altre associazioni, volte a sensibilizzare la popolazione sulla pericolosità di questo movimento. Che cosa è davvero CasaPound? Quali sono le sue radici e i suoi obiettivi? In che modo ha operato nelle realtà in cui è presente? Quali sono i suoi rapporti con i partiti sovranisti saliti alla ribalta della scena politica italiana?

Per rispondere a queste e ad altre domande il Coordinamento antifascista di Savona e l'Assemblea di Villapiana hanno organizzato per mercoledì 8 gennaio alle 20.30 alla Sms Generale di via San Lorenzo un incontro con lo studioso Elia Rosati, che presenterà il suo libro "CasaPound Italia. Fascisti del terzo millennio". Introdurrà Elio Sibaldi dell'Anpi di Albisola.

Rosati, classe 1980, è docente presso il Dipartimento di studi storici all'Università di Milano, dove svolge anche attività didattica e di ricerca presso la facoltà di Scienze politiche. E' specializzato nella storiografia dei movimenti della destra neofascista del dopoguerra.

Nel suo volume su CasaPound, che segue un altro lavoro su Ordine Nuovo, Rosati mette in evidenza come il movimento neofascista strumentalizzi i problemi del presente e cavalchi la necessità di sicurezza e di solidarietà degli italiani più emarginati, spesso abbandonati dalle istituzioni, e assediati dai nuovi poveri che vivono le periferie delle città, immigrati per lo più dall’Africa. Il movimento rivendica un welfare per soli italiani, la necessità di una forte limitazione dell’immigrazione, il “mutuo sociale” per dare un’abitazione agli italiani, ma anche l’uscita dall’euro e dall’Unione europea. Nel tempo si è dato strumenti mediatici anche di un certo peso, come il sito "Primato nazionale", specializzato nel diffondere fake news e messaggi d'odio.

Il libro si sofferma sull’organizzazione e sull’evoluzione del movimento, ma la parte più interessante è quella relativa alle radici culturali dello stesso. Con saldi riferimenti bibliografici sulle peculiarità del fascismo e del neofascismo, Rosati sottolinea la novità rappresentata da CasaPound, un movimento neofascista che, nei propri luoghi di aggregazione, ha organizzato conferenze e seminari sugli esponenti classici della cultura della destra (Nietzsche, Spengler, Jünger, Evola, Pavolini), ma non ha mancato di dare spazio anche al terzomondismo di Che Guevara e al nazionalbolscevismo di Eduard Limonov. A Savona, di contro, le iniziative pseudoculturali svolte nella sede di Villapiana si sono incentrate soprattutto sul revisionismo storico, in un parossistico tentativo di denigrazione nei confronti delle lotte partigiane e dell'antifascismo.

Sarà dunque interessante confrontare l'attività anche criminosa e criminogena di CasaPound in Italia con quanto avvenuto nella nostra provincia in questo anno e mezzo.