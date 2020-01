Albissola Marina, dall'11 gennaio la personale di Maurizio Gay al Circolo degli Artisti Pozzo Garitta

Da sabato 11 gennaio 2020, con inaugurazione alle 17, il grafico, designer, architetto, Maurizio Gay sarà ospite del Circolo degli Artisti Pozzo Garitta di Albissola Marina con una sua personale.

Già docente del Liceo Artistico di Savona, Maurizio Gay fa parte della storia del Circolo di cui fu, in giovane età, tra i responsabili, nella seconda metà del secolo scorso. Da allora mai si è allontanato dal sodalizio albissolese favorendo l'avvicinamento allo stesso di numerosi allievi del Liceo in cui insegnava ed organizzando mostre di opere degli stessi allievi.

Ha sempre prestato la sua preziosa collaborazione per le esigenze grafiche dell'Associazione ed a dimostrazione è allegato all'articolo il manifesto delle 17 locandine che dal 2003 al 2019 ha creato per la manifestazione de "La Ceramica di Natale".

Libero dagli impegni didattici ha ripreso negli ultimi tempi confidenza con una sua antica passione, la ceramica.

Ha infatti, presso la Casa delle Arti di Danilo Trogu in Albisola, creato appositamente per la nuova mostra, le sue ultime opere di cui si sottolineano la semplicità con la raffinatezza e l'eleganza. Una nuova occasione da non perdere per gli appassionati e non solo.