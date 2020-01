Manutenzione barriere antirumore: chiusa di notte l'A10 tra Genova Pra' e Aeroporto e l'A12 tra Recco e Rapallo

Sulla A10 Genova-Savona e sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A10 Genova-Savona, dalle 21:00 di domenica 5 alle 6:00 di lunedì 6 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto, verso Genova. In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Prà.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle 1:00 alle 5:00 di lunedì 6 gennaio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Genova. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Lavagna. inoltre, negli stessi giorni e orari resterà chiuso l'accesso all'area di servizio "Riviera sud", situata nel tratto compreso tra Sestri Levante e l'allacciamento con la A12 Sestri Levante-Livorno, verso Livorno.Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di domenica 5, lunedì 6 e martedì 7 gennaio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare, sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo, per proseguire in direzione di Sestri Levante.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, intanto è stata annullata la chiusura dell'ultima notte in programma del tratto compreso tra Chiavari e Lavagna, verso Sestri Levante, prevista dalle 21:00 di domenica 5 alle 6:00 di lunedì 6 gennaio.