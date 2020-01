Roccavignale, "pesca senza limiti" nei laghi del Dolmen. Il sindaco Fracchia replica all'Enpa: "Amareggiato per la superficialità con cui molte persone fanno proclami senza essere informati"

" Intanto preciso che il Comune di Roccavignale non c’entra nulla né con la proprietà né con la gestione dei laghi, che sono privati - le parole del primo cittadino - Prima di scrivere certe cavolate dietro una comoda scrivania di Savona, queste persone potrebbero venire a Roccavignale ad aiutarci a gestire i veri problemi de territorio, almeno quelli di loro competenza. Ricordo che Roccavignale è l'unico Comune della Liguria con un cimitero degli animali e da sempre si è contraddistinto per la sensibilità sia nel regno animale che vegetale. Sono molto amareggiato per la superficialità con cui molte persone fanno proclami senza essere informati: oggi purtroppo è più facile urlare che ascoltare ".

"Credo che l'iniziativa per la chiusura della stagione di pesca facendo pagare per tutto il giorno 15 euro non centri nulla con il discorso dello svuota scaffali di un supermercato, ma semmai vuole essere un ringraziamento per i tanti appassionati che in questo anno hanno permesso che una bella struttura turistico ricettiva funzionasse per tutta la stagione" conclude infine il sindaco Fracchia.