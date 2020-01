Andora, a Palazzo Tagliaferro successo per la serata con Diego Fusaro (FOTO)

Sala consiliare del Palazzo Tagliaferro di Andora gremita da un attentissimo pubblico, che per oltre due ore ha seguito la presentazione e le spiegazioni filosofiche del giovane scrittore e filosofo torinese Diego Fusaro. "Il nuovo ordine erotico - Elogio dell'Amore e della Famiglia" titola la sua ultima opera letteraria edita da Rizzoli.

Fusaro, presentato al pubblico dal prof. Marco Cammi del Liceo Scientifico Giordano Bruno, ha voluto sottolineare l'importanza della famiglia, come fondamento della vita sociale. Il suo ruolo merita la dovuta protezione e salvaguardia, al contrario di quanto succede oggi nel mondo dominato dal Capitalismo, dall'Egoismo e dal "dio Denaro". In sala, con molto interesse lo seguiva anche il parroco di Laigueglia, don Danilo Galliani, prete intellettuale, amante dell'arte, in qualsiasi modo si manifesti (musica, letteratura, pittura, ecc,).

L'interessante incontro è stato organizzato da Pier Luigi Luise e dal Circolo Amici dell'Arte (Pasquale Meli).

Come anzi accennato, l’evento, promosso dal Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit, ha offerto agli intervenuti la possibilità di ascoltare ed interloquire con un prolifico scrittore, filosofo e studioso del mondo contemporaneo. Oltre ai contenuti del libro durante la serata altri obiettivi sono statio trattati, sull’attualità, la globalizzazione e il sovranismo.

Profilo biografico di Fusaro :