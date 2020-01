Bando di gara "trasporti interni e materiale biologico", Anpas Liguria: "Quale sarà il nostro destino?"

Le 106 pubbliche assistenze della Liguria si sono riunite nella giornata di ieri, sabato 4 gennaio, per discutere del bando di gara "trasporti interni e materiale biologico" pubblicato da ALISA lo scorso 19 Dicembre.

Lorenzo Risso, presidente Anpas Liguria: "Quale sarà il nostro destino? Resta alta la preoccupazione per il futuro che dipenderà non solo dalle nostre azioni ma anche dalla prosecuzione del confronto avviato da oltre un anno con la Regione Liguria. La grande partecipazione di oggi ci ha dimostrato quanto il nostro Movimento sia unito, coeso, determinato e pronto a far sentire la propria voce a difesa della storia e dei valori che rappresentiamo e, soprattutto, a tutela della qualità dei servizi per i cittadini".