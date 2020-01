Dì addio ai dolori articolari

Potresti esserti svegliato al mattino ed essere ancora stanco come se avessi fatto un grande sforzo durante la notte, avendo problemi a muovere le mani o sentendo come dei morsi alle ginocchia quando scendi le scale. Come alleviare questi dolori articolari atroci? Qui di seguito, alcuni consigli che puoi facilmente integrare nella tua vita quotidiana. Molte persone soffrono di dolori articolari causati da artrite, reumatismi, artrosi, ecc. Non è sempre possibile eliminare completamente il dolore, motivo per cui molto spesso abbiamo imparato a conviverci. Ma è possibile seguire alcuni metodi di base che ti permetteranno non solo di ridurre il dolore, ma anche e soprattutto di migliorare la qualità della tua vita. Seguire sempre i consigli del medico e non assumere più medicinali di quelli prescritti dal medico, poiché si potrebbe essere a rischio dei loro effetti collaterali. Tuttavia, ci sono rimedi naturali che ti saranno di grande aiuto. Vuoi sapere quali?

Ad esempio, consuma lo zenzero ogni giorno. Uno studio dell'Università di Miami mostra che prendendo due capsule di zenzero al giorno aiutano a disinfiammare le articolazioni e alleviare il dolore. Evita alcuni alimenti che favoriscono l'infiammazione delle articolazioni come i latticini, la carne rossa, il grano, le uova e le solanacee. Quando parliamo di solanacee, ci riferiamo, ad esempio, a pomodori, peperoni, melanzane, ecc. Queste sono piante che possono causare rigidità muscolo scheletrica, che a volte favorisce l'emicrania e l'infiammazione articolare. Le migliori verdure che dovresti includere nella tua dieta sono le carote. Il tuo miglior alleato sarà la vitamina E e molto altro ancora. Un altro rimedio è quello di usare dei gel analgesici a base di sostanze naturali, come ad esempio l'Arthrolon, la cui formulazione è stata pensata per alleviare efficacemente il dolore. Questo gel è indicato per i dolori alla schiena e alle articolazioni e per ogni tipo di infiammazione a carico del sistema muscolo-scheletrico. Arthrolon può anche essere applicato in seguito a lesioni, urti, lividi. Un uso preventivo consentirà di mantenere in efficienza le articolazioni e l'intero apparato.