E' arrivata la Befana: tutti gli eventi dell'Epifania in provincia di Savona

L'Epifania tutte le feste si porta via. Ultimo giorno legato alle festività natalizie e la Befana è pronta a rallegrare grandi e piccini con diversi eventi in provincia di Savona. Tutta la redazione di Savonanews ne approfitta per augurare buona Epifania a tutti i lettori.

Savona: Lunedì 6 gennaio torna la Befana degli Animali, la tradizionale manifestazione della Protezione Animali di Savona. Per la trentesima volta, come sempre all’angolo tra Corso Italia e Via Paleocapa, dalle ore 9 alle ore 19.00, sarà presente una simpatica befana armata di scopa e con un cesto colmo di caramelle per la gioia dei più piccoli. Allo stand dell’Enpa sarà disponibile una selezione di gadget, come le ultime copie del calendario Enpa 2020 da muro e da tavolo e graziosi ed utili portachiavi a forma di animali.

Ma soprattutto sarà possibile portare materiale per far fronte alle quotidiane esigenze degli amici a quattro zampe o due ali che Enpa soccorre e ricovera presso il canile di Cadibona, il gattile di Albissola Mare, i reparti di cura dei gatti e della fauna selvatica di via Cavour, o che gli altri volontari accudiscono nelle colonie feline nei cortili e nelle vie cittadine. Per i cani del canile e quelli di proprietari indigenti servono soprattutto scatolette di carne. Per i gatti occorre cibo molto appetibile in formato mousse o paté, che servono soprattutto in inverno per i mici con varie forme di raffreddamento e che vanno stimolati a mangiare in quanto, per l’affezione respiratoria, non sono attratti dall’odore del cibo e rischiano di diventare sempre più deboli. Per i giovani sono utilissime le scatolette specifiche per gattini (denominate ‘kitten’), reperibili nei negozi specializzati e crocchette per gattini, disponibili anche nei supermercati. Per i gatti liberi delle colonie feline di Savona e della la provincia, accuditi da volontari e tutori, servono ingenti quantitativi di scatolette di carne di ogni tipo. Per animali selvatici sono utili prodotti come latte in polvere per cani ‘ Esbilac’ e per gatti ‘ KMR‘, adatti per l’allattamento di ricci, conigli selvatici, scoiattoli e altri mammiferi. E sono ben accette offerte libere in denaro a sostegno delle spese per l’acquisto di farmaci e per pagare i veterinari (tutti gli acquisti sono gravati di IVA al 22% e noi paghiamo, paghiamo).

Alassio: Pronta la 5^ edizione di Footgolf in spiaggia ad Alassio il 6 gennaio 2020. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione goliardico-sportiva sarà come sempre a scopo benefico a favore della Fondazione AIRC e vedrà la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport Italiano, di personaggi della Tv e del giornalismo, che si sfideranno sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e indirizzando, con un calcio, verso la buca il pallone con meno tocchi possibili…da qui il “Footgolf in spiaggia”. Un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che saranno presenziate da originali e variopinte befane o dalle loro scope.

Presenti in gara gli ex-campioni di calcio come Evaristo Beccalossi, Stefano Tacconi, Ivano Bordon, Nazzareno Canuti, Alessandro Scanziani, Paolo Monelli, Moreno Mannini, Claudio Onofri, Luigi Gualco, le glorie del Torino Calcio Nello Santin, Natalino Fossati, Enrico Albrigi, Giuseppe Pallavicini, gli ex arbitri Graziano Cesari (ora noto commentatore televisivo) e Angelo Bonfrisco, il Presidente della Nazionale Calcio Italiana Magistrati Piero Calabrò, l’allenatore della Nazionale Calcio Tv Vittorio Fagioli, gli outsider, il procuratore calcistico Roberto La Florio, il ciclista Claudio Chiappucci vincitore dell’edizione 2018, l’ex campionessa di Vela nonché consigliera allo sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, il mago e conduttore Tv Marco Berry, il cantautore Vittorio De Scalzi (la storia dei New Trolls), il cantante Sandro Giacobbe (nonché facente parte del direttivo della Nazionale Italiana Cantanti), il rapper Moreno vincitore della precedente edizione, il “Mental Coach” Gian Luigi Sarzano, il mitico Baffo da Crema, Luca Galtieri e tanti Campioni Italiani di FootGolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf). Presenta Marco Dottore con l’animazione musicale di Enzo Dj, Luisito Dj e Mimmo Dj. Calcio d’inizio il 6 gennaio 2020 alle 11 prima buca Bagni Molo/Molo Bestoso.

Ad Alassio poi, anche la Befana arriva dal mare con l’Epifania del Subacqueo. Sbarcherà la mattina del 6 gennaio sulla spiaggia accanto al Pontile Bestoso grazie ai volontari del Circolo Nautico al Mare di Alassio.

Albenga: Anche quest'anno la Befana insieme ai vigili del fuoco di Albenga scenderà tra le Torri e alle 16:00 (in piazza San Michele) donerà caramelle a tutti i bambini che accorreranno. Dalle ore 10 i bambini potranno cimentarsi nel percorso ludico educativo Grisulandia, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari - Delegazioni di Fossano e Vendone. A Palazzo Scotto Nicolari secondo giorno per "Albenga Brick", il Festival espositivo di opere Lego. Alle ore 21,00 si terrà il Concerto dell’Epifania di Ensemble I Vocalisti.

Finale Ligure: Tutto pronto per onorare una tradizione che da lungo tempo ormai chiude in bellezza le vacanze natalizie finalesi: stiamo naturalmente parlando del "Cimento della Befana" organizzato dalla Compagnia di San Pietro di Finalmarina. Appuntamento per questa mattina, 6 gennaio nella Spiaggia dei Neri, iscrizioni dalle 9:00 alle 10:45 presso la sede associativa. Il momento del tuffo è previsto per le 11:00. Al termine della allegra nuotata collettiva ci saranno vin brulé e cioccolata calda offerti a tutti i cimentisti, il tutto allietato dalle note del complesso bandistico Rumpe e Streppa. Previsti inoltre premi per il gruppo più numeroso, per il più giovane e la più giovane, per il più anziano e la più anziana e per i nuotatori che arrivano da più lontano per partecipare all'evento.

Mentre proseguono le attività di animazione, gli spettacoli e le attrazioni, il Villaggio di Natale a Finale Ligure si prepara a vivere e a far vivere a tutti i suoi ospiti le ultime magiche giornate di apertura con le iniziative legate all’Epifania. Le proposte di intrattenimento e divertimento sono tante per condividere in famiglia le ultime giornate delle vacanze e salutare Babbo Natale e tutti i personaggi del magico Villaggio di Finale, dando loro l’arrivederci all’anno prossimo. Ultimi giorni quindi per vivere da protagonisti gli spettacoli sotto la tenda, la casa di Babbo Natale con il Villaggio degli Elfi, la pista di pattinaggio, la città in miniatura, il battesimo della sella con i pony games, i go kart e le tante altre attrazioni che rendono unica una giornata al Villaggio con tutta la famiglia.

Laigueglia: Il 6 gennaio a Laigueglia si respirerà in Anteprima l’aria del Percfest 2020. Non tutti sanno che Rosario Bonaccorso, noto contrabbassista jazz e direttore artistico del Percfest, è anche cittadino onorario della Perla della Baia del Sole e il 6 gennaio torna nella sua Laigueglia portando con sé un concerto straordinario regalo, una “Winter Edition” davanti al mare d’inverno. Il Rosario Bonaccorso-Travel Notes Quartet è una formazione composta da quattro stelle del Jazz, oltre a Bonaccorso il gruppo è composto dagli acclamati Fabrizio Bosso alla tromba, Andrea Pozza al pianoforte e Nicola Angelucci alla batteria. Il concerto sarà l’ottima occasione per presentare al pubblico ed alla stampa le date della 25° edizione del Percfest, che si terrà dal 16 al 21 Giugno 2020, sei giorni di grande musica, 12 concerti jazz di livello internazionale e una lunga serie di attività didattiche collegate, come Seminari di percussioni e batteria, le Mostre d’Arte, Cucina e Musica, Corsi per i bimbi sulle spiaggie, Jam Session notturne etc… Il Percfest di Laigueglia vanta da oltre vent’anni un nome invidiabile nel panorama dei più importanti Festival jazz europei. Nato nel 1996 e supportato con lungimiranza delle varie Amministrazioni, si avvale fin dagli esordi della direzione artistica del suo ideatore ed organizzatore, il contrabbassista e compositore Rosario Bonaccorso, il Percfest nel Giugno 2020 spegnerà sulla torta ben 25 candeline, un traguardo molto ambito e degno di grande rispetto nel panorama delle manifestazioni liguri di livello e nel mondo culturale.

Vado Ligure: Da sabato 4 gennaio, partono gli speciali saldi dove il Molo 8.44 di Vado Ligure coccola i suoi clienti dando il via a più di un mese di offerte sensazionali che variano dal 30 al 50%.

Tutti i punti vendita dello shopping center più grande della regione Liguria, il solo dove l’esperienza delle compere ricercate e di importante caratura si unisce a momenti conviviali e d’intrattenimento, propongono fino a lunedì 17 febbraio svendite da capogiro. Prezzi ribassati su articoli di ogni genere, a cominciare da quelli del settore sportivo, abbigliamento e calzature per uomo, donna e bambini disponibili presso: Conbipel, Conte, Factory Outlet, Fiorella Rubino, Den Store, H&M, Guess, Motivi, Please, Jack and Jones, Takko Fashion, Terranova.

Ma non sarà l’unica novità, infatti ad allietare le pause degli acquisti dei clienti, da sabato e fino al 6 gennaio è presente anche lo Street Food. I truck saranno presenti nella zona coperta del centro commerciale e offriranno ai clienti una cucina di strada ricercata e preparata al momento per approfittare di un ulteriore momento di relax e poter gustare le specialità del nostro Bel Paese. Una vera e propria fiera del gusto all’interno dello shopping center di Vado Ligure.

Ingresso gratuito, posti a sedere e orario continuato anche in caso di pioggia. Orari Street Food: da sabato 4 a lunedì 6 gennaio aperti dalle 10.30 fino a dopo le ore 20.00. Spazio anche per i più piccoli con il rodeo con il toro meccanico, il luna park, la caccia al tesoro e tanti altri giochi.