Le befane degli animali arrivano a Savona: 30° anniversario per l'Enpa

Da questa mattina fino a questa sera alle 19, sotto i portici di via Paleocapa all'angolo con corso Italia, a raccogliere cibo per la pappa giornaliera dei tanti gatti che vivono nei cortili e nelle vie cittadine e per i cani bisognosi; le befane dell'Enpa stanno offrendo caramelle ai bambini e molte persone hanno già fatto visita dimostrando concreto e generoso amore verso i nostri protetti e la nostra opera di volontariato.

"Proponiamo anche gadget ad offerta libera minima, portachiavi a forma di zampa, oggettistica natalizia, magliette e borse a marchio Protezione Animali ed il calendario Enpa 2020 (versione da muro o da tavolo) con belle foto di quattrozampe" spiegano dall'ente nazionale protezione animali savonese.

La raccolta del cibo continua tutti gli altri giorni, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, presso la sede di via Cavour 48 r a Savona. Venite a trovarci, vi aspettiamo.