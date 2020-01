Albenga festeggia 223 anni di storia del Tricolore italiano (FOTO)

Era il 7 gennaio del 1797 quando a Reggio Emilia la bandiera a tre sezioni verticali verde, bianca e rossa veniva eletta a simbolo della Repubblica Cispadana.

Erano i primi passi che porteranno, oltre sessant'anni più tardi, all'Unità d'Italia del 1861. Oggi il Comune di Albenga ha celebrato i 223 anni anni del Tricolore con una solenne cerimonia davanti al monumenti ai caduti di piazza IV Novembre, nel centro cittadino.

Una doppia grande festa: Albenga ha infatti celebrato non solo il Tricolore ma anche la sua bandiera con la croce in rosso su campo in oro (oggi rappresentato dal giallo), nobile simbolo di una storia risalente addirittura al 1200.

Il primo cittadino Riccardo Tomatis ha ricordato che Albenga è stata insignita del titolo di Medaglia d'Oro della Resistenza e ha terminato citando le parole dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: "Vorrei che un tricolore sventolasse in ogni casa italiana".

Dopo l'alzabandiera e le parole del sindaco Riccardo Tomatis, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a innalzare una nuova bandiera di Albenga, dai contorni più definiti e dai colori più vividi, sulla Torre Malasemenza, uno dei monumenti cittadini. Il vessillo giallo e rosso va a sostituire quello ormai reso frusto dagli anni.

Presenti alla cerimonia gli alunni degli istituti comprensivi Albenga 1 e Albenga 2, le forze dell'ordine del territorio e le rappresentanze di tutte le associazioni civili, di volontariato, combattentistiche e di Arma.