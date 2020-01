Datameteo, il bollettino della settimana: calma piatta e tempo stabile

L’alta pressione oceanica ha preso piede stabilmente sul nostro paese e in tendenza potrebbe durare almeno fino a tutta la settimana successiva. Temperature in media o poco sopra, brinate e nebbie sulle pianure al mattino. Rischio di elevato accumulo di inquinanti.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi martedì 7 a giovedì 9 gennaio.

Cielo per lo più sereno alternato a passaggi nuvolosi causati da nubi stratificate e alte. In pianura possibili nebbie anche persistenti durante il giorno. Assenza di precipitazioni. Temperature minime in pianura sempre attorno allo 0 o poco meno con brinate al mattino. Sulle coste saranno generalmente tra 4 e 8 °C. Massime comprese tra 9 e 13 °C, nelle località con nebbie o copertura del cielo durevole potrebbero rimanere più basse. Venti per lo più assenti o deboli a regime di brezza.

Da venerdì 10 gennaio

Non cambierà molto la situazione, a parte il passaggio di deboli perturbazioni con qualche pioggia su Levante ligure o deboli nevicate sui confini alpini. Anche le temperature subiranno poche o nessuna variazione di rilievo.

