Fermata del bus a Borghetto, il sindaco Canepa: "La scritta è corretta, ma da Brumotti nessun intento denigratorio"

La foto di Brumotti alla fermata d'autobus di Borghetto Santo Spirito sta diventando un "caso" (leggi QUI).

A tal proposito, commenta il sindaco Giancarlo Canepa: "La scritta è ovviamente giusta, in quanto posizionata secondo quanto prevede il Codice della Strada sulla segnaletica orizzontale".

Tuttavia il Primo Cittadino borghettino sceglie di placare ogni polemica: "Ho letto commenti anche molto feroci nei confronti della battuta di Brumotti, ma sono convinto che da parte sua non ci fosse nessun atteggiamento denigratorio nei confronti di Borghetto Santo Spirito. Si è trattato di un'ironia bonaria, senza prendersi gioco della nostra città".

Ma all'umorismo si risponde con umorismo, per cui il sindaco Canepa, con buon senso, ci scherza su: "Ricordiamoci che siamo una località di mare con tanto di Bandiera Blu, per cui la nostra segnaletica tutela anche coloro che vengono da noi per le immersioni!"