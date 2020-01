La situazione della A10 diventa una "class action" ed arriva anche sulla tv nazionale

Interminabili code, deviazioni, scambi di carreggiata, chiusure precauzionali, frane. E' questo un quadro sommario, ma decisamente riassuntivo, della situazione sempre meno agevole delle autostrade liguri.

Una situazione di disagio vissuta da pendolari, turisti e frequentatori di quella che dovrebbe essere una rete di scorrimento viario veloce e che invece si è trasformata spesso nell'ultimo mese, tra problemi creati dal maltempo e la grande quantità di mezzi che si sono mossi verso la riviera ligure per le festività, in un calvario per molti. Portando migliaia di utenti ad esprimere la propria insoddisfazione sui social.

Un grido di indignazione che ha raccolto subito grande consenso portando alla nascita di alcuni gruppi su Facebook, alcuni per segnalare situazioni di criticità, come "Autostrade chiare", altri pronti a trasformarsi in una vera e propria azione legale contro i gestori della rete come nel caso della pagina "Class action contro autostrada ligure A10".

Il riscontro immediato di utenti insoddisfatti è stato ampio, fino a produrre un'eco mediatica a livello nazionale, facile da comprendere visti i chilometri di coda affrontati da autisti di tutto il nord Italia nelle scorse settimane.

Giovedì 9 così alcuni responsabili delle pagine citate saranno ospiti della trasmissione di attualità "Dritto e Rovescio" in onda su Rete 4 e condotta dal giornalista toscano Paolo Del Debbio.

Un'occasione importante per portare a livello nazionale le preoccupazioni e le richieste di chi, quotidianamente, affronta il viaggio sulla rete autostradale ligure.