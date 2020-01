Compagnia dei carabinieri di Alassio: controllo del territorio durante le festività natalizie (FOTO)

Nel medesimo contesto, sempre i militari dell'Arma di Cisano hanno denunciato una persona del posto responsabile di aver distrutto usando del pesticida, alcune piante del vicino di casa. Il modo di parcheggiare l'auto e altri atteggiamenti ritenuti provocatori, avrebbero spinto il "presunto responsabile" a reagire in tal modo cosi da "dare una lezione" al suo confinante.

Il presidio del territorio nel periodo natalizio è stato integrato costantemente in ausilio alle pattuglie automontate, ai servizi di pattuglie a piedi, dal nucleo cinofili (vigilanza nel budello, molo, alle stazioni ferroviarie e sulla passeggiata alassina) e dal personale del 15 NEC (elicotteristi-sorvolo aereo), la cui opera, in ogni fase e momento operativo, è stata rilevante e determinante per garantire un adeguato servizio di sicurezza.

Nella giornata di ieri, in occasione della manifestazione Footgolf ad Alassio, l'elicottero dell'Arma ha sorvolato a bassa quota la zona, salutando le vecchie glorie e i numerosi cittadini presenti all'evento.