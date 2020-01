Savona, auto mal parcheggiata in zona "La Rusca": bus TPL Linea bloccati per oltre due ore (FOTO)

Bus TPL Linea 1 e 1/ bloccati questa mattina in località La Rusca a Savona dalle ore 5.15 alle 7.45. Il motivo? Un'automobile mal parcheggiata nella zona del cantiere dell'Aurelia Bis, subito dopo il sottopasso dell'autostrada.

La posizione non corretta della macchina, ha costretto l'azienda che gestisce il trasporto pubblico savonese ad un percorso alternativo, con evidenti disagi per la cittadinanza. Il tutto amplificato dalla ripresa dell'attività scolastica dopo la sosta per le festività natalizie.

La linea 15 invece, effettuata con bus di piccole dimensioni, ha svolto regolare servizio.