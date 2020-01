Dalla tipografia tradizionale a quella sul web: la stampa oggi è online

C’era una volta la tipografia, quella iniziata da Gutenberg e che ancora oggi, di fatto, esiste e funziona. Poi è arrivato internet e ha rivoluzionato le nostre vite, il nostro modo di fare le cose e anche di stampare. “Il vecchio modo” risulta oggi, infatti, obsoleto, poco pratico e molto spesso anche troppo dispendioso.

Fino a qualche tempo fa le aziende che dovevano stampare materiale pubblicitario come striscioni, flyer, volantini, brochure etc. erano restie a rivolgersi alle tipografie online, benché attratte dai prezzi eccellenti, perché non in grado di strutturare graficamente il materiale. Anche se tutte le aziende, infatti, sanno bene come desiderano impostare i propri strumenti di marketing, non tutte, anzi pochissime, hanno un reparto di grafici esperti che se ne occupino. Ecco che quindi si ritrovavano costrette a rivolgersi alle tipografie più vicine che potevano offrire un servizio completo, occupandosi sia della parte grafica, sia della stampa.

Nel 2020 le cose però sono diverse (lo sono già da un po’ a dire il vero): il mondo della tipografia di alta qualità si è spostato on line. Anche la stampa, insomma, ha seguito la naturale evoluzione delle cose com’è accaduto in molti altri settori. Le tipografie online offrono oggi servizi completi, comprensivi anche dell’elaborazione grafica, con tempi di consegna rapidi e puntuali.

Online: vizi, pregiudizi e miti da sfatare

Alcuni temono ancora che avere a che fare con un’azienda via web significhi doversi un po’ arrangiare, non essere ben seguiti e non avere mai un interlocutore con cui confrontarsi. In realtà le cose sono del tutto diverse, infatti anche con StampaPrint si può avere lo stesso servizio che si può ricevere dalla vecchia tipografia nella vostra città. È vero non dovrete cercare parcheggio ogni volta, aspettare il vostro turno, fare viaggi inutili magari perché le cose non sono pronte, aspettare gli orari di apertura, ma probabilmente tutto questo non vi mancherà affatto.

Dall’altra parte del web potete trovare una tipografia strutturata, con personale esperto a disposizione per confrontarsi sulle richieste del cliente e per occuparsi graficamente della creazione pratica del materiale pubblicitario. L’unica differenza con la vecchia tipografia sarà la maggiore velocità nel consegnare il materiale, grazie ad apparecchi d’avanguardia.

Stampaprint: un esempio fra tutti

Una delle aziende leader più importanti come le tipografie online oggi, sia in Italia che in Europa, è sicuramente Stampaprint, che riesce a mettere insieme quello che c’è di meglio delle tipografie tradizionali, come il rapporto con il cliente e la completezza dei servizi, a tutti i vantaggi delle tipografie di nuova generazione, come la qualità, la rapidità di consegna e la comodità per il cliente. Tutto questo, peraltro a prezzi molto convenienti.

Ecco perché non solo le aziende, ma anche i privati e le piccole medie tipografie oggi si rivolgono al mondo del web. Su Stampaprint i prodotti fra cui scegliere sono diversi: oltre agli articoli cartacei (brochure, flyer, biglietti da visita, manifesti, pannelli) c’è anche la gadgettistica (come portachiavi, penne personalizzate, agende etc.), abbigliamento personalizzato (come cappellini, felpe, magliette), articoli da ufficio (carta copiativa e intestata, buste etc.), nonché alcuni articoli per l’arredamento della casa o dell’ufficio. Da Stampaprint ci si occupa anche della creazione grafica, proprio come in una tipografia tradizionale, prestando attenzione alle esigenze del cliente e mettendo a disposizione personale esperto e competente.