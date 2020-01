L'assessore del comune di Savona Zunato ricorda i bandi per l’assunzione di operatori sociosanitari e geometri

"Sono 52 le assunzioni previste, per gli Oss in Asl 2". A ricordarlo è l'assessore allo Sviluppo Economico di Savona Maria Zunato che prosegue: "Il termine per l'inoltro telematico della domanda è fissato alle ore 12 del 20 gennaio".

"Sempre grazie alla sensibilità del vice presidente della Regione Liguria, Sonia Viale, è stato istituito un elenco regionale a tutela sia della professione, sia dei pazienti" (Bando).

"Ricordo inoltre - conclude l'assessore Zunato - il concorso per geometri in scadenza il 16 gennaio" (Bando geometri).