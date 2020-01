Regione, Toti: "Liguria regina delle feste, hotel pieni anche all'Epifania"

"La Liguria si conferma tra le mete più gettonate per trascorrere le vacanze: praticamente tutto esaurito negli alberghi a Sanremo, Genova e nel Tigullio, dove tante famiglie hanno scelto di dare il benvenuto all’anno nuovo. Grande successo anche nella giornata dell’Epifania, con oltre l’80% degli hotel pieni" commenta con un post su Facebook il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

"La Liguria non è attrattiva solo d’estate e questi dati dimostrano che il nostro lavoro per destagionalizzare il turismo, anche grazie agli spot nazionali e alla campagna negli aeroporti e nelle città del nord Italia, ha dato i suoi frutti: dal Tricapodanno, che ha portato a Genova oltre 100 mila persone, ai tanti eventi che hanno accompagnato le feste in ogni angolo delle nostra splendida regione. Nonostante le tante difficoltà degli ultimi mesi, l’anno è iniziato con il segno più e tanti turisti".

"Ci dispiace per chi rema contro e spera in un ritorno al pessimismo e all’immobilismo del passato: la Liguria c’è e ha voglia di guardare al futuro. Il 2020 sarà il nostro anno, l’anno di chi ci crede e lavora per il bene della nostra terra" conclude Toti.