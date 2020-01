Un premio dalle istituzioni locali per le aziende più meritevoli del territorio, la proposta di Eraldo Ciangherotti

"Realtà produttive straordinarie del nostro territorio come la Noberasco mi hanno fatto pensare ad istituire un premio provinciale per tutte le aziende più meritevoli in termini di oppurtunità occupazionali offerte". Questa la proposta del consigliere provinciale di Savona, e capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga, Eraldo Ciangherotti. La proposta è nata all'indomani del premio "Save the brand 2019" assegnato a Milano al gruppo Noberasco per le best practice e la visione strategica che negli ultimi cinque anni ha portato l'azienda a raddoppiare il proprio fatturato, passando da 65 a 137 milioni di euro.

"Questo nuovo obiettivo imprenditoriale attesta non solo il consistente investimento economico ma anche la capacità e la lungimiranza dimostrate in questi anni difficili da una storica famiglia albenganese che dà occupazione a oltre 200 persone con prodotti di eccellente qualità distribuiti in tutto il mondo - ha spiegato Eraldo Ciangherotti -. Ogni volta che giro in Italia e all’estero e trovo un prodotto Noberasco, mi sento in qualche modo orgoglioso 'ambasciatore' di questo 'sapore' savonese esportato ovunque".

In un quadro positivo per l'azienda a preoccupare oggi è la situazione delle infrastrutture liguri, soprattutto nel Ponente. "Auspico che il governo dia risposte celeri e certe al nostro territorio perché aziende come la Noberasco che qui hanno investito decine di milioni di euro hanno bisogno di certezze per continuare a restare in Liguria - ha sottolineato Ciangherotti -. Nell'attesa di un riscontro dall'Esecutivo, noi come istituzioni locali penso che abbiamo il dovere di dare un riconoscimento a queste realtà produttive per valorizzare il lavoro svolto sul territorio. Saper stare sul mercato e crescere in termini di fatturato e di livelli occupazionali, nonostante la crisi economica degli ultimi anni merita un premio istituzionale che auspico con convinzione".

"La mia proposta - ha concluso Ciangherotti - vuole partire dalla Noberasco e dal savonese per poi arrivare ad abbracciare tutte le aziende della Liguria con un premio regionale che, sono sicuro, il nostro governatore Giovanni Toti condividerebbe visto l'impegno che ha profuso in questi cinque anni per le realtà produttive del territorio".