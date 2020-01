Record di passeggeri per l'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova

Superata per la prima volta la soglia del milione e mezzo di passeggeri annui: nel 2019 sono stati 1.530.779 i viaggiatori al Colombo. L’incremento di passeggeri rispetto al 2018 (già anno record per incremento di traffico) è stato del 5,6%. Lo comunica la Regione Liguria tramite la propria pagina Facebook.

A trainare lo sviluppo dello scalo genovese è stato soprattutto il traffico internazionale (+12,4%), mentre quello nazionale è salito dell’1,1%. L’aumento del numero di passeggeri ha contribuito a un incremento del riempimento medio dei voli, cresciuto del 2,6% rispetto all’anno precedente. Positivi anche i dati relativi ai voli privati, che hanno registrato un +2,1% di movimenti e una crescita del 10,1% nel numero di passeggeri (per un totale di 6.265 nel corso del 2019).

La crescita di traffico dell’Aeroporto di Genova risulta ancora più positiva se confrontata con il resto degli scali italiani. Nei primi 11 mesi dell’anno (il dato di dicembre non è ancora disponibile) il traffico in Italia è cresciuto mediamente del 4% (+3,2% per gli aeroporti tra 1 e 3 milioni di passeggeri all’anno), contro il +5,7% dell’Aeroporto di Genova registrato tra gennaio e novembre.