Il capitano della Guardia di Finanza Angela Crisci e il sindaco nominati socio onorario della Croce Bianca Albenga

Il Capitano Angela Crisci, al comando della Guardia di Finanza di Albenga, è stata insignita del titolo di "Socio Onorario" della Croce Bianca di Albenga, "in virtù delle sue doti di onestà e trasparenza", come si legge nella lettera redatta dalla pubblica assistenza per notificare l'evento.

La cerimonia si è svolta nella sede della Croce Bianca, durante la tradizionale "Befana del Milite", una bella festa dedicata ai figli e nipoti di chi si dedica con amore alla Città delle Torri vestendo la divisa della Croce Bianca.

Al momento della consegna del titolo onorifico al Capitano Angela Crisci hanno presenziato il sindaco Riccardo Tomatis e il Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti, che hanno speso parole di sincera approvazione verso l'operato delle Fiamme Gialle sul territorio ingauno.

Anche lo stesso Primo Cittadino Tomatis ha conseguito il titolo di Socio Onorario per la sua vicinanza, più volte dimostrata, al sodalizio di Pubblica Assistenza. Un piccolo "colpo di scena" che ha lasciato il sindaco senza parole, commosso e incredulo.

All'evento hanno partecipato i vertici della Croce Bianca di Albenga e della locale caserma della Guardia di Finanza.