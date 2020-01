Arpal, diramato il bollettino di vigilanza meteorologica: previsto un rinforzo dei venti

Diramato questa mattina da Arpal il bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria.

Se per oggi, mercoledì 8 gennaio non ci sono fenomeni da segnalare, domani, giovedì 9 gennaio, avremo, in serata, un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali con locali raffiche fino a 40/50 km/h da sud, sudovest sui capi esposti del Ponente e sui rilievi.

Venerdì 9 gennaio fino al primo mattino ancora venti moderati dai quadranti meridionali con locali raffiche fino a 40/50 km/h da sudovest sui capi esposti del Ponente.

Intanto, questa mattina, il cielo è sereno su tutta la Liguria con venti settentrionali fino a moderati (raffica massima, 55.8 km/h a Poggio Fearza) e mare mosso.

Nella notte le temperature più basse sono state: Sassello -5.9, Loco Carchelli (Rovegno, Genova) -5.3, Calizzano -4.0, Mallare -3.8, Montenotte Inferiore -3.7. Nell’imperiese minima di -3.1 a Colle di Nava, nello spezzino -2.8 a Casale di Pignone. Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le minime: Genova Centro Funzionale 8.5, Savona Istituto Nautico 8.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 9.3, La Spezia 6.0.

Alle ore 10, temperatura massima ad Alassio con 17.3, mentre Calizzano è ferma a -3.7.