Bilancio del 2019 per l'associazione Fare Ambiente della provincia di Savona: "Noi, amici della gente e degli animali"

Era l’inizio dell’estate del 2018 quando su Savonanews annunciavamo la nascita di nuove associazioni in seno alla Consulta del Volontariato di Finale Ligure. Tra queste il “Laboratorio Verde” aderente a Fare Ambiente (leggi QUI).

Oggi, dopo un anno e mezzo, Fare Ambiente è una realtà sempre più concreta e attiva, che ha chiuso il suo 2019 con 94 servizi e 2500 km percorsi su tutto il territorio della provincia di Savona.

Ci racconta il responsabile Bartolomeo Pellegrino: “Abbiamo fatto grandi passi avanti: oggi possediamo tutte le autorizzazioni della Prefettura, siamo inseriti nel registro regionale OdV (Organizzazioni di Volontariato) e siamo inseriti nel contesto della Protezione Civile della Provincia di Savona.

Abbiamo 10 guardie che hanno superato i nostri corsi e ad Alassio stiamo tenendo il primo corso del 2020”.

L’operato di Fare Ambiente si concentra soprattutto su ecologia e animali, come spiega ancora Pellegrino: “In questi ultimi giorni di festività sono stati controllati a Finale circa una cinquantina di animali. Un bellissimo momento di confronto con la cittadinanza, per far conoscere il nostro operato. Ovviamente non ci interessa fare repressione ma, al contrario, prevenzione: nel nostro caso con una particolare attenzione per quanto riguarda i reati legati agli animali: maltrattamento, abbandono, raccolta delle deiezioni, rispetto delle norme sul guinzaglio. Noi spieghiamo alla gente le normative nazionali e i regolamenti comunali per una questione di buonsenso e di tutela e salute dell’animale.

Il rapporto con i cittadini, interessati e curiosi, è stato altamente positivo. La gente vede in lontananza le nostre divise, si avvicina e ci pone tante domande, in un proficuo e costante confronto”.

Aggiunge ancora Pellegrino: “Non ci occupiamo solo di animali ma di tutela dell’ambiente, con la qualifica di Polizia Amministrativa e le funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui siamo pubblici ufficiali a tutti gli effetti e 24 ore su 24.

Abbiamo stabilito un’ottima sinergia con le forze dell’ordine, che si concretizza in interventi congiunti con Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Locale; li affianchiamo nei loro posti di blocco e in quei contesti le guardie di Fare Ambiente si occupano soltanto di controlli inerenti gli animali (vaccini, documenti e altro), per accertare che non ci siano violazioni”.