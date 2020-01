Calcio, Savona. Pastorelli replica a Scaramuzza: "Com'è possibile che il Comune conceda alla società uno stadio già in concessione?"

Le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da parte dell'assessore allo Sport del comune di Savona, Maurizio Scaramuzza (LEGGI ARTICOLO), hanno scatenato l'immediata reazione del presidente della Polisportiva Quiliano, Aureliano Pastorelli.

Il massimo dirigente non ha digerito alcune stilettate dell'esponente dell'Amministrazione Comunale, spiegandone i motivi: "Ci sono due piani, quello tecnico e quello umano. Partendo dal primo resto perplesso dall'annuncio in pompa magna di Scaramuzza sull'apertura delle porte del Bacigalupo al Settore Giovanile. Il Savona ha già in concessione lo stadio e quindi, indipendentemente dalle dichiarazioni dell'Assessore, può tranquillamente far allenare i propri tesserati. Resta la perplessità sulla tenuta del terreno di gioco, a dir poco improbabile date le condizioni del manto".

"Chiudere i cancelli ai giovani ragazzi biancoblu - continua Pastorelli - mi è spiaciuto immensamente, ma abbiamo mantenuto i patti, confermando la nostra disponibilità fino al termine del 2019, nonostante le inadempienze economiche del Savona, ad ospitare comunque i team del vivaio. Scaramuzza spieghi ai tifosi perchè non è intervenuto un mese e mezzo fa, ma soprattutto spieghi di cosa si potrebbe fare carico il Comune".

L'ultima nota Pastorelli al dedica al suo tifo per gli Striscioni. "Sono un tifoso del Savona, nessuno può permettersi, come fatto da Scaramuzza, di mettere in dubbio il mio sostegno ai biancoblu. Domenica ero allo stadio e nonostante tutto quanto è avvenuto ho esultato al gol di Disabato. L'assessore c'era a vedere la partita? Personalmente rappresento la Polisportiva Quiliano ed è doveroso che tuteli gli interessi delle società che ne fanno parte e di tutti i tesserati, Scaramuzza pensi a rappresentare gli interessi dei cittadini".