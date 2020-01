Chiude un angolo di Irlanda a Celle: Franco e Silvana salutano l'Irish Pub

Aperto nel novembre del 1997 e ristrutturato nel 2000 grazie all'arrivo di Franco, proprietario di origine bresciana ma diventato genovese nel 1956 che insieme a Silvana, sarda di Orosei ha dato vita in questo ventennio a un pub di questo tipo, vecchio stampo, che nella provincia di Savona non esiste.

Un vero e proprio gioiello incastonato in uno scorcio cellese d'altri tempi, in mezzo agli archi di lungomare Colombo a due passi dal mare.

"Sono stati tre giorni finali bellissimi, non me l'aspettavo in questi termini, abbiamo ricevuto veramente tanto affetto. Sono rimasti tutti fino a tardi, non volevano andare via. Ci ha gratificato molto" spiega Franco Pialorsi.