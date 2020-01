Funivie, vertice al Ministero in chiaroscuro: l'infrastruttura va avanti, in arrivo gli ammortizzatori sociali, dubbi sulla concessione

L'infrastruttura va avanti ma permane il punto interrogativo sulle tempistiche di ripristino, speranze invece per l'arrivo degli ammortizzatori sociali.

Questi i punti cruciali del vertice di Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul tema delicato delle Funivie alla quale hanno partecipato i sindacati, la Provincia, la Regione e i sindaci di Cairo e Savona.

Il Ministero ha infatti ribadito la volontà di andare avanti con l'infrastruttura considerata come strategica per il savonese, ma è stata però confermata la volontà, già paventata ieri, dell'azienda di restituire la concessione.

"Questa decisione complica le cose dal punto di vista giuridico per capire chi sarà la stazione appaltante - specifica Fabrizio Castellani, CGIL - si allungheranno i tempi da 7-8 mesi per il ripristino, ci vorranno 12-18 mesi".

"Il Ministero del Lavoro farà la valutazione per modificare la norma nazionale e utilizzare quindi i fondi sull'area di crisi complessa. Entro febbraio comunque dobbiamo avere risposte" precisa Andrea Pasa, segretario generale CGIL Savona. "Non è vero che Italiana Coke inoltre ha ricevuto i 16 milioni da parte del Ministero, hanno solo firmato un contratto di finanziamento" continua Pasa. "È un bene che il Ministero stia valutando positivamente l'infrastruttura, ci danno le risorse per rimetterla in sesto ma al momento vista la lettera dell'azienda non c'è la stazione appaltante. Ci sono due ipotesi: una revisione dell'attuale contratto tra il Mit e Funivie o un interessamento di Autorità di Sistema Portuale. Deve comunque esserci una valutazione giuridica, l'importante è però ripristinare e dare continuità" conclude il segretario generale savonese Cgil.

Al centro anche una schermaglia politica tra il ministero, i comuni, la Provincia e la Regione per i finanziamenti.

"I fondi ci sono per gli ammortizzatori sociali, prelevandoli dall'area di crisi complessa e li abbiamo chiesti entro il primo di febbraio. Esiste un fondo a livello nazionale della protezione civile gestito dalla Regione, invece per quanto riguarda il ripristino di Funivie e distribuire a chi gestirà l'azienda" spiega Danilo Causa, CISL. "Bisogna capire chi sarà a gestire la concessione, se un commissario o momentaneamente per via ordinaria da parte del Ministero" continua Causa.

"Abbiamo rimarcato la preoccupazione per la viabilità savonese, sappiamo che persiste una situazione incredibile, quando arrivano le navi della piattaforma Maersk sarà difficilmente muoversi per Savona, ricordando che i camion dovrebbero passare dal colle di Cadibona, abbiamo chiesto di accelerare i tempi" conclude il segretario della CISL.

"Ho chiesto, innanzitutto, di garantire gli 80 lavoratori, che attualmente stanno usufruendo delle ferie - spiega a margine dell'incontro il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio -. In seconda battuta, ho sollecitato investimenti statali per rimettere in funzione la struttura, a seguito del crollo dei piloni verificatisi a novembre, e per ammodernare un impianto che è strategico per la filiera del carbone oltre che sostenibile in quanto evita circa 150 camion al giorno su un sistema viario già al collasso. Ho chiuso mettendo in evidenza la grave situazione infrastrutturale del nostro territorio sia per il trasporto su gomma sia su ferro".