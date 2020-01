Varigotti festeggia i 25 anni degli "Amici di San Lorenzo"

Importante anniversario ieri per l'associazione "Amici di San Lorenzo" che da 25 anni si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni territoriali competenti per salvaguardare l'antica chiesa medievale di Varigotti.

Dal 1995, quando l'edificio, situato in uno scorcio tra i più caratteristici e fotografati dell'intera riviera ligure, sembrava ormai destinato alla completa rovina, in totale abbandono e con il tetto ormai crollato, l'associazione è riuscita a promuovere il restauro della chiesa, restituendole dignità ed accessibilità.

Situata su uno sperone roccioso a picco sul mare tra Varigotti e Capo Noli, proprio sulle alture che circondano la baia del porto che fu interrato dai genovesi nel 1341, la chiesa medievale di San Lorenzo fu edificata presumibilmente su di un preesistente luogo di culto di età bizantina.

Nei primi decenni del XII secolo assunse l'attuale fisionomia ad opera dei monaci benedettini provenienti dall'isola di Lèrins a cui l'aveva affidata il vescovo di Albenga il 20 marzo 1127 dopo la distruzione di Rotari nel 693. Lasciata in seguito dai monaci divenne la chiesa parrocchiale di Varigotti per 400 anni sino al 1586.

Insieme al “castrum” di epoca bizantina costituisce un complesso di grande interesse storico e naturalistico. L'edificio è a pianta rettangolare con abside pure rettangolare. Sul lato a mare si aprono due porte a sesto acuto affiancate da finestre a feritoia, mentre sul lato a monte fu aggiunto un locale a pianta quadrata, successivamente ampliato con la costruzione di un vano attiguo con volta a crociera su costoloni tardo gotici.

Nel XVI secolo quando la sede parrocchiale fu trasferita nella nuova chiesa edificata lungo la spiaggia, San Lorenzo “vecchia” divenne cappella cimiteriale per poi essere successivamente abbandonata.

Gravemente danneggiata durante un bombardamento inglese nel 1944, la chiesa venne restaurata una prima volta dal 1946 al 1950 e vide il definitivo consolidamento dal 1996 al 1998 con la ricostruzione del tetto, per il quale per la prima volta in Liguria venne utilizzato l'elicottero per la movimentazione dei materiali, a cura dell'Associazione.

Gli "Amici di San Lorenzo" si propongono oggi per la tutela e l'utilizzo dell'area, provvedendo in particolar modo alla manutenzione, conservazione e difesa del monumento, cure indispensabili per contrastare e ridurre l'azione corruttrice del tempo. Inoltre organizzano attività culturali, esposizioni e visite guidate su richiesta.

L'evento principale è la celebrazione della Messa la sera del 9 agosto alla vigilia della Festa di San Lorenzo, patrono di Varigotti. Una funzione suggestiva a lume di candelabro in un'atmosfera medievale.

L'Associazione si rivolge oggi a tutti coloro che sentono desiderio di contribuire alle attività di cui essa si fa promotrice, partecipando alla conservazione di un ambiente tanto suggestivo e ricco di storia. Un particolare invito è poi rivolto a coloro che portano con orgoglio il nome del Santo a cui la chiesa è intitolata a diventare Soci dell'Associazione.