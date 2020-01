Business, il futuro delle PMI è nella digitalizzazione

Secondo un sondaggio condotto dall’Ufficio Studi di A.P.I. (Associazione piccole e medie Industrie), nel 2020 l’87% delle PMI investirà nella digitalizzazione. Sono già parecchi gli imprenditori oggi propensi ad introdurre o implementare risorse, strumenti e tecnologie digitali in azienda.

Per farlo, molti stanno assumendo personale preparato e competente, oltre che anagraficamente giovane.

Le possibilità per chi investe in tecnologia digitale

Investire nella digitalizzazione, per le piccole e medie imprese, è un passo obbligato da compiere, soprattutto se si vuole accedere ad un mercato più ampio. Le aziende hanno finalmente compreso che l’innovazione tecnologica è fondamentale per la crescita dell’economia, oltre a consentire di fronteggiare al meglio il livello di competitività sempre più forte nei vari settori.

Rispetto alle realtà più strutturate, le PMI sono ancora indietro ed è importante che recuperino, investendo in tecnologia ma anche in competenze tecnico-operative e manageriali, in modo da cogliere e sfruttare tutte le opportunità.

Con la digitalizzazione, le piccole e medie imprese possono rivolgersi anche a partner internazionali, investendo in profili chiave come il data analyst e il digital marketing specialist, tra gli altri. Sono ancora poche, infatti, le aziende che raccolgono e analizzano correttamente i dati.

Gli investimenti da fare

Grazie alla Legge di Bilancio 2019 si è portato il problema della digitalizzazione delle PMI all’interno del dibattito del Paese. Tra le varie misure adottate, il “bando digitalizzazione 4.0”, che ha messo a disposizione fino a 10.000 euro di voucher spendibili per fini di ammodernamento tecnologico della propria impresa. Il bando era stato voluto dalle Camere di Commercio per spingere soprattutto verso la digitalizzazione dei processi fiscali. Un modo per snellire le procedure di gestione finanziaria delle aziende, ma anche per controllare l’evasione fiscale.

Oggi è possibile acquistare online tutta una serie di servizi e prodotti a supporto dell’operatività aziendale, ottimizzando tempi e costi. Ufficio Camerale mette ad esempio a disposizione, soluzioni volte all’innovazione tecnologica per professionisti e PMI.

Da alcuni sondaggi emerge che nel 2023 due terzi delle piccole e medie imprese utilizzerà software gestionali e metterà la trasformazione digitale al centro dello sviluppo delle proprie strategie.

Le PMI troveranno vantaggi nell’implementazione di software per le gestione del magazzino, per le anagrafiche clienti, per la logistica, per gestire i flussi di lavoro.

Ultimo, non per ordine di importante, oggi non è più pensabile che un’impresa non abbia una presenza digitale sul web. Un sito internet costantemente aggiornato e un profilo sui principali social network per interagire con i propri clienti, sono due elementi fondamentali per un’azienda che aspira a far parte del futuro del Paese.