Recuperare dati dal tuo portatile non è una “Mission Impossible”!

Hai perso file, cartelle, documenti, foto o e-mail importanti sul tuo laptop? Rilassati! EaseUS può aiutarti a recuperare tutti i tuoi preziosi dati con le sue soluzioni avanzate di recupero dati per laptop. Stiamo parlando di uno dei portali più all'avanguardia nel recupero dati. Potrai recuperare tutti i file persi, cancellati, formattati o inaccessibili dal tuo PC, indipendentemente dalla marca e modello del laptop e dal sistema operativo. I portatili, rispetto ai computer fissi sono più inclini alla perdita di dati.

Eliminazioni accidentali, attacchi di virus, cadute, colpi o spruzzi di liquido sono tra le molte cause comuni di perdita di file su un portatile. Con la stessa facilità con cui i dati possono andare persi, nella maggior parte dei casi possono essere recuperati integri con la giusta soluzione di recupero. Grazie all'innovativo software per il recupero dei dati EaseUS potrai riappropriarti dei tuoi file, foto e video una volta per tutte.

La sua principale funzionalità di recupero è migliorata da moderni algoritmi che aumentano l'efficienza del ripristino dei dati, fornendo risultati veloci e una migliore soddisfazione per l'utente. Il software esegue la scansione del disco rigido o di quasi tutti gli altri dispositivi di archiviazione e trova i file e le directory eliminati. Durante la fase di analisi, i dati esistenti vengono estratti, i dati persi vengono contrassegnati per il recupero, i file frammentati vengono raccolti in frammenti originali anche pronti per essere riattivati. Una volta completata la scansione, hai il pieno controllo sui file da recuperare e su dove archiviare i dati recuperati. Con le sue opzioni di filtro avanzate, il software recupero dati ti consente di trovare facilmente i file che cerchi ordinandoli per nome, completo o parziale, per tipo ed estensione, per dimensione del file, per data di creazione o modifica, ecc.

La scansione ordinaria per il recupero dei file può segnalare migliaia di file persi, che molti utenti potrebbero non aver mai visto sul proprio disco rigido a causa dell'attività dell'utente, del funzionamento del sistema, del browser nascosto e altri motivi. Ti consente di trovare facilmente i tuoi preziosi dati e recuperarli rapidamente con il minor sforzo possibile. Questo fantastico software è compatibile con i sistemi Windows e Mac e puoi avere il controllo totale della gestione dei dati secondo le tue esigenze. Con EaseUS puoi recuperare documenti, video, archivi, musica o foto persi se non sono stati sovrascritti con altri dati. Inoltre il sistema viene fornito con una serie di funzionalità aggiuntive per migliorare i risultati del recupero dei dati.