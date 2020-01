“Avete il ponte crollato”, Toti sugli insulti dei milanisti contro la Samp: “Cori vergognosi e squallidi, la Lega Serie A intervenga”

“La partita Milan-Sampdoria si doveva fermare per gli squallidi cori fatti da persone che non possono definirsi tifosi ma soltanto idioti. Chiediamo subito un intervento della Lega Serie A. Le 43 vittime del crollo di ponte Morandi e le loro famiglie meritano rispetto, i genovesi meritano rispetto, tutta Genova merita rispetto perché ha dimostrato e sta dimostrando al mondo il suo valore, di cui ogni italiano dovrebbe andare fiero. Tutta Italia deve tifare per noi, non contro! È una brutta pagina del calcio che non ci piace e non ci rappresenta. Subito le scuse”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che, attraverso i suoi profili sui social network, definisce “vergognosi” i cori sul crollo di ponte Morandi intonati da alcuni tifosi rossoneri durante la partita Milan-Sampdoria.