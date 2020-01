Crisi in Iraq, Battelli (M5S): "Vicino a nostri soldati, UE disinneschi guerra incendiaria"

"Il mio pensiero in queste ore va alle vittime dell'incidente aereo di Teheran e ai militari italiani in missione a Erbil e in tutto il territorio iracheno, alle famiglie dei soldati qui in Italia, in allarme per l'escalation di violenza. Il loro impegno è fondamentale per la lotta al terrorismo e il sostegno alle popolazioni. L'Italia è al fianco del nostro contingente e sta lavorando sul piano diplomatico, in Europa come in Medio Oriente, per porre fine al più presto a questo conflitto. Sono certo che l'Unione europea saprà giocare tutte le sue carte per disinnescare una guerra dai risvolti tragici che potrebbe allargarsi in modo incendiario".

Così, in una nota, il presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea Sergio Battelli.