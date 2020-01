Incontro presso il MIT per Funivie Spa, presente anche la Provincia di Savona. Il presidente Olivieri: "Assoluta urgenza di intervenire"

"Anche la Provincia di Savona oggi ha partecipato all’incontro convocato dal Capo di Gabinetto presso il MIT, alla presenza del MISE, del Ministero del Lavoro, del Prefetto di Savona, della Regione, dei Comuni di Savona e Cairo Montenotte, delle Rappresentanze Sindacali, dell’Unione Industriale e della Società stessa" così Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona.

"Fermo e ribadito quanto già esposto e comunicato dagli Assessori Regionali, dai Colleghi Amministratori e dalle parti sociali, con assoluta priorità per la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dei posti di lavoro - prosegue Olivieri - per parte mia si è evidenziato al Ministero l’assoluta urgenza di intervenire concretamente per il ripristino dell’impianto funiviario: ho ribadito in particolare come la già precaria situazione della viabilità comprensoriale, aggravata in maniera significativa dai fenomeni dei mesi scorsi, non sarebbe in grado di fare fronte in maniera sistematica e per lungo tempo al sovraccarico rappresentato dal ulteriori 160 mezzi pesanti /giorno, come stimabili per sostituire la portata dell’infrastruttura".

"Questa specifica situazione rientra nel quadro ben noto di complessiva necessità di interventi sia di emergenza che, soprattutto, strutturali e di programmazione, con l’assegnazione al comprensorio savonese di risorse adeguate e strumenti normativi di accelerazione procedurale specifici, analoghi a quelli disposti a seguito dell’emergenza genovese" continua ancora il presidente della Provincia.

"Ho pertanto ribadito la richiesta del Territorio di procedere in tal senso, con l’apertura di un Tavolo tecnico per le infrastrutture savonesi, come richiesto alla Ministro De Micheli in occasione dell’incontro nell’immediata post emergenza, ribadito al Sottosegretario Margiotta, con il quale sono istituzionalmente in contatto, e formalizzato nella lettera aperta del 6 dicembre scorso, che porterò nella forma di documento da condividere a Tutti gli Enti nell’incontro convocato per venerdì 17 prossimo" ha infine concluso Pierangelo Olivieri.