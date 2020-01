Influenza: il clima mite rallenta il picco in Liguria

Secondo il direttore del dipartimento di Igiene dell'Ospedale San Martino di Genova Giancarlo Icardi il picco influenzale arriverà in Liguria tra 15-20 giorni.

Epidemia in ritardo, quindi, rispetto alla media stagionale, per le temperature elevate di quest'inverno così mite. "Siamo ancora in una fase di circolazione sporadica del virus - spiega - e abbiamo osservato solo qualche caso di influenza. Quando andiamo a cercare l'agente patogeno, spesso troviamo i cosiddetti batteri di stagione".

Si ricorda che per i codici bianchi il San Martino ha attivato un ambulatorio apposito per evitare l'intasamento del pronto soccorso.