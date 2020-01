I bambini della Scuola Arene Candide di Finale Ligure sono tra i vincitori del Concorso Nazionale Slow Food “Orto in Condotta” sulla Crisi Climatica

Il progetto “Orto in Condotta”, iniziato nel 2009 sotto la guida Slow Food Condotta di Albenga-Finale-Alassio e con i terreni concessi dal Comune di Finale, ha visto tutte le insegnanti di scuola primaria del plesso Arene Candide di Finalmarina impegnate in 3 anni di formazione per la gestione del progetto con obiettivi trasversali che riguardavano l'educazione alimentare, il consumo etico, l'educazione all'ambiente e di cui si può oggi apprezzare il feed back in tutte le discipline curriculari.

Le insegnanti della scuola di Finalmarina hanno voluto allargare le esperienze vissute negli orti ad una buona pratica quotidiana che consiste nell'educare i bambini ad una sana alimentazione partendo proprio dalla merenda di metà mattina, che da 10 anni vede tutte le classi del plesso Arene Candide gustare antichi sapori come pane e olio, pane e marmellata o pane e miele e, una volta alla settimana, pane e cioccolata.

Spesso si coniuga la produzione dell'orto coltivato dai bambini con il pane fornito dalla mensa, e allora i bambini assaporano bruschette coi loro pomodori, pinzimonio di carciofi o carote, fave e salame. Inoltre la frutta di produzione della scuola: fragole, lamponi, albicocche di Valleggia, cachi, ribes.

Partecipando al concorso annuale di Slow Food i bambini hanno sviluppato il loro palato diventando bravi degustatori di olio e di miele, hanno fatto il pane con farine integrali e di cereali diversi.

Proprio quest'anno il plesso Arene Candide ha vinto il Concorso Nazionale della Festa degli Orti di Slow Food, con tema "La Crisi Climatica", classificandosi quarto su 860 classi partecipanti.

Le esperienze di coltivazione negli orti scolastici variano dagli ortaggi stagionali alla cura degli alberi da frutto di antiche qualità, come il chinotto di Savona o le ciliege campanelle non più in commercio. Negli anni le classi hanno coltivato il grano, battuto e macinato dai bambini, e impastato col lievito madre per produrre pagnottine portate a cuocere a casa, nonché il mais, dalla cui farina hanno poi cucinato a casa la polenta, e dai semi i pop corn, con l'aiuto di famiglie consapevoli e partecipative. Gli alunni delle Arene Candide hanno imparato a innestare un ulivo e a mettere in salamoia le olive raccolte, hanno imparato quale microfauna vive nel terreno, hanno visto la loro compostiera trasformare l'umido in compost col quale hanno nutrito l'orto.

E nell'orto si imparano molte cose inaspettate: la geometria, le scienze, la matematica, l'italiano, la storia, la tecnologia, le tradizioni e la cultura locali e, con un'attività parallela, anche i nomi dei prodotti in inglese.

E la scuola dell'orto non finisce a giugno: ci sono bambini che durante l'estate vanno a innaffiare ciò che hanno piantato in primavera e a raccogliere la produzione. Infine la cosa più importante: hanno imparato a progettare e svolgere un'attività insieme, socializzando con i compagni.

L'obbiettivo adesso è che ogni nuova classe possa aderire al "progetto Orti" portandolo avanti dalla prima alla quinta conservandone poi gli insegnamenti e il ricordo nel futuro.