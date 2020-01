Ricerca industriale e sviluppo sperimentale: dal Centro di Competenza Start 4.0 un bando da 1,6 milioni

Verrà presentato nel pomeriggio di oggi presso la Camera di Commercio di Savona il bando che mette a disposizione 1,6 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0, incontro di approfondimento organizzato dal Digital Innovation Hub di Confindustria Liguria a cura del Centro di Competenza "Start 4.0".

Start 4.0 è uno degli otto centri di competenza riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 voluto nel 2017 dall’allora Ministro Calenda. La costituzione dei Competence Center rappresenta un lungimirante e solido progetto governativo sul quale l’attenzione, l’investimento e l’aspettativa pubblica sono stati e sono tutt’ora alti. Con questi Poli si dà vita, in Italia, a uno strumento strategico di supporto alle imprese per affrontare le sfide che la quarta rivoluzione industriale ha posto in essere.

Start 4.0 segna il primo risultato concreto a supporto del territorio; un bando di finanziamento da 1.6 milioni a favore delle imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0. Le domande di contributo dovranno essere presentate a Start 4.0, esclusivamente on-line, entro il 31 gennaio 2020. I contributi possono arrivare fino a 200mila euro per progetto.