Savona, inaugurato dalla Cgil e dal gruppo #BelleCiao lo sportello anti molestie sul lavoro

Questo pomeriggio la Camera del Lavoro di Savona ed il gruppo di lavoro per le parità di genere #BelleCiao della Cgil di Savona hanno inaugurato in via Boito lo sportello aperto ai lavoratori e alle lavoratrici #Stopmolestie.

Lo sportello sarà attivo tutti i mercoledì pomeriggio a partire da mercoledì 15 gennaio e offrirà consulenza sindacale e legale ai lavoratori e alle lavoratrici che ne necessiteranno.

Secondo una ricerca Istat sono sia donne che uomini le vittime di molestie da parte di colleghi/e o da responsabili aziendali, e ben l’80% non ne parla con nessuno. Un fenomeno che emerge con grande difficoltà che necessita sempre di più di una particolare e delicata attenzione.