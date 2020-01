Stasera l'atteso convegno sul 5G a Finalborgo, il sindaco di Noli Fossati: "Iniziativa intelligente, auspico un'ampia partecipazione"

Si terrà questa sera alle 20.30 presso l'Auditorium del complesso monumentale di Santa Caterina, a Finalborgo, il tanto atteso convegno sullo sviluppo della tecnologia 5G.

Un appuntamento per il quale è attesa la presenza di diversi sindaci del finalese e non solo. Tra questi il primo cittadino di Noli, Lucio Fossati, che sottolinea: "Credo che l’iniziativa in oggetto sia non solo intelligente, ma anche utile e propedeutica ad una diffusa e condivisa informazione/cultura su di una tematica tanto complessa quanto potenzialmente 'pericolosa'.

Il Comune di Noli, che già ha deliberato in senso restrittivo la sperimentazione e l’installazione di detta tecnologia, sarà sempre a disposizione per iniziative simili e comuni. In ultimo, mi permetto di ben segnalare l’evento auspicando un’ampia partecipazione".