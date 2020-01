Autovelox su Provinciale di Toirano: è già boom di ricorsi, la minoranza pronta a battagliare

A Toirano non si placano le polemiche inerenti all'autovelox posizionato lungo la strada provinciale. Sono già diverse le sanzioni comminate in seguito alla segnalazione dell'impianto attivato dalla Provincia al km 2+600 in direzione mare - monte: un'installazione che lascia più di un dubbio nei cittadini, poco convinti dal posizionamento dell'autovelox e dalla legittimità delle sanzioni ricevute.