Yoga e Pet Therapy nelle scuole di Garlenda

Da ieri pomeriggio sono iniziati a Garlenda i corsi pomeridiani di Yoga e Pet Therapy. Grazie al sostegno dei genitori con le continue attività di raccolta fondi, alla direzione scolastica, alle insegnanti e al Comune di Garlenda, i bambini possono ora usufruire dell'orario pieno con attività innovative e stimolanti.

Terminato il "Pon" di Teatro Inglese dei mesi di ottobre, novembre e dicembre con l'emozionante recita di sabato 21 dicembre 2019, il 2020 riparte con le lezioni di Pet Therapy al lunedì per avvicinare i bambini all'apprendimento, alla creatività e alla capacità di osservazione grazie all'interazione con cani addestrati; al mercoledì con i corsi di Yoga per crescere sia dal punto di vista fisico che emotivo e imparare a socializzare e infine al venerdi con la Cooperativa Jobel per il recupero compiti e il ripasso delle materie.

“L'offerta formativa delle scuole Garlendine cresce e si diversifica ancora con la speranza di dare maggiori opportunità agli alunni e di aiutare le famiglie nell'equilibrio, a volte difficile, tra lavoro e impegni con i figli” è la dichiarazione di Samantha Simone, consigliere comunale delegato alla pubblica istruzione.