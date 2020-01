Alassio, scontro tra auto e moto nei pressi di piazza Stalla: intervento dei soccorsi

Incidente stradale in serata in via a Solva, nei pressi di piazza Stalla, ad Alassio. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 19.00 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, in sinistro ha coinvolto un'automobile e una moto. Sul posto i militi della Croce Bianca alassina, l'automedica del 118 e la polizia locale.

La conducente del mezzo a due ruote ha riportato la peggio ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Segnalati, inoltre, disagi al traffico sul tratto di strada interessato dal sinistro.