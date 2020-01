Borghetto, accoltella il presunto amante della fidanzata: arrestato 31enne brasiliano

Nel corso della mattinata di ieri, un brasiliano di 31 anni, parrucchiere, residente nel comune borghettino, ha accoltellato il rivale in amore, un egiziano 32enne, dopo un incontro nel centro di Borghetto Santo Spirito. Nonostante i colpi inferti all’egiziano, quest’ultimo non versa in pericolo di vita.

I carabinieri della Stazione del luogo, immediatamente intervenuti su richiesta di molti cittadini che avevano assistito alla scena, hanno subito fermato l’aggressore e avviato le indagini sentendo i molti testimoni e ricostruendo così movente e dinamica del grave episodio. Dagli accertamenti è emerso un quadro di maltrattamenti e vessazioni cui la donna era da tempo sottoposta da parte del convivente, anche in presenza del loro figlio minore.

Con il tempo la donna aveva allacciato un nuovo rapporto con l’egiziano, col quale si scambiava confidenze e messaggi. I due si dovevano incontrare ieri mattina ma all’appuntamento si è presentato anche il convivente armato di due coltelli da cucina di 30 cm, che ha aggredito il “rivale” con vari fendenti diretti al corpo e alla testa, uno solo dei quali lo ha ferito lievemente alla gamba. Subito trasportato all’ospedale Santa Corona se l’è cavata con pochi giorni di prognosi.

Al termine delle indagini il brasiliano è stato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia e trasferito nel carcere di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.