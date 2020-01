Camion esce fuori strada tra Cadibona e Madonna del Monte

Una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dalla Centrale Operativa di Savona è intervenuta in via Castagnassa, una delle vicinali tra il centro urbano di Cadibona e il bivio per Madonna del Monte/Conca Verde, per rimettere in carreggiata un mezzo pesante uscito dalla sede stradale.

Il guidatore del veicolo, incontrando difficoltà nel percorrere la provinciale del Cadibona a causa degli ultimi residui franosi ancora presenti, ha tentato di intraprendere un percorso alternativo, trovandosi però ben presto in difficoltà a causa delle condizioni della sede stradale della vicinale.

Non si registrano feriti né danni alle cose. L'intervento dei Vigili del Fuoco per rimettere il mezzo in carreggiata è stato rapido.