5G: rischi o opportunità? Il dibattito sulle nuove tecnologie anima la serata di Finalborgo (AUDIO)

Dopo il dibattito sollevato negli scorsi mesi a Finale Ligure la discussione sulla nuova tecnologia a 5G prenderà vita questa sera nell'Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo.

Durante la serata, organizzata dalla presidenza del consiglio comunale, interverranno Elisabetta Romano, direttrice dell'innovazione per TIM, il consulente Davide Maria Palio, la dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice dell'area di ricerca dell'Istituto Ramazzini di Bologna, il fisico molecolare Andrea Grieco, esperto in campi elettromagnetici ed il dottor Gianfranco Porcile, oncologo e referente per la Regione Liguria dei medici per l'ambiente, che indosserà i panni del moderatore.

E' possibile seguire la diretta audio dell'evento al link seguente:

https://www.spreaker.com/user/brgradio