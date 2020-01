Non rubiamo ai bambini il "Diritto al sogno": se ne parla in una conferenza ad Albenga

Prosegue attraverso la Riviera Ligure un vero e proprio "minitour" di presentazione per il libro "I sogni dei bambini", sottotitolo: "Tracce archetipiche nelle immagini della notte", di Elvezia Benini e Cecilia Malombra. Su Savonanews avevamo già annunciato un incontro a Pietra Ligure su questo tema (leggi QUI tutti i dettagli).

Ora è la volta della tappa albenganese: infatti venerdì 17 gennaio alle ore 17, presso la Biblioteca Civica "Simonetta Comanedi" di Palazzo Oddo ad Albenga, il libro "I sogni dei bambini" sarà presentato in una tavola rotonda condotta dalla psicologa e psicoterapeuta Paola Buonsanti e dallo psicologo e mediatore familiare Alfredo Sgarlato. Interverranno le autrici. L'evento è organizzato dall'associazione Immaginafamiglie.

L'editore Franco Angeli descrive così la più recente opera delle due scrittrici: "I bambini del nostro tempo vengono pressati a "fare" e continuamente sollecitati dal collettivo ad aderire a modelli prestazionali e competitivi.

Non si permette loro di avere pause e di godere di quella sana noia attraverso cui dare spazio alla riflessione e riconoscere le emozioni e le produzioni della fantasia e dell'inconscio. Con questo libro si auspica di restituire importanza ai sogni come base di buona salute, di creare una "carta dei diritti dei sogni dei bambini" che, implicitamente, sollecita a ridimensionare l'enfasi del dominio della coscienza e della spinta alla prestazione e che, riducendone l'unilateralità, ne facilita il dialogo integrato con l'inconscio. Numerosissimi sono i sogni di bambini, dall'età prescolare sino all'adolescenza, che qui vengono descritti e commentati secondo una visione rigorosamente junghiana.

Mentre si legge, presi dal valore avvincente della descrizione dei sogni dei bambini. dal commento e dalla traduzione teorica che ne seguono. con la ricchezza dei richiami a Jung e ai post-junghiani, senza accorgersene. si entra in contatto con tutti i riferimenti teorici che compongono la teoria junghiana stessa. Il libro rappresenta dunque un piccolo trattato di psicologia junghiana. Ma in realtà, l'obiettivo finale è la possibilità di arrivare a chi, a vario titolo, è in stretta relazione con i bambini - genitori, educatori, insegnanti - e voglia ridare loro il diritto al sogno".

Elvezia Benini è psicologa, psicoterapeuta e arte-terapeuta. Impegnata nei corsi di formazione per insegnanti, studenti e genitori presso istituti superiori di Genova, già giudice onorario della sezione minorile del tribunale della stessa città, è autrice di testi didattici e di numerosi scritti dedicati alle problematiche dell'infanzia.

Cecilia Malombra è laureata in psicologia e diplomata al Conservatorio Musicale "Niccolò Paganini" di Genova.

Ricordiamo, inoltre, l'impegno di entrambe nella associazione culturale "Pietra Filosofale" che si occupa di molteplici tematiche di elevato spessore sociale.