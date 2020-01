Savona, in Darsena la Festa dell’Accoglienza

La Festa dell’Accoglienza domenica 12 gennaio a Savona. Uno spazio speciale in Calata Sbarbaro, un elegante susseguirsi di stand, posti nell’area della Vecchia Darsena, attorno alla città, il meglio delle eccellenze agroalimentari dell’abbigliamento e civetterie.

Un evento non solo fieristico, attraverso esperienze sensoriali, laboratori, ed artigianato guideranno i visitatori in un percorso focalizzato sulle diverse produzioni, è possibile, tra l’altro, trovare il meglio dell’artigianato italiano, pelletteria (borse e scarpe), cashmere, abbigliamento stoffe pregiate, biancheria per la casa, i pizzi e la tessitura dell’Alto Adige

Una giornata in posto tranquillo per tutta la famiglia.