Un viaggio tra le colonne sonore grazie al concerto di inizio anno dell’Associazione Vecchia Albenga

Anche quest'anno, pur spostandolo di una settimana dalla tradizionale data, l'associazione Vecchia Albenga proporrà il consueto concerto di inizio anno che si terrà l’11 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Ambra.

Il programma della serata è stato realizzato dal Maestro Vitaliano Gallo che dirige l'Orchestra da Camera "Principato di Seborga” la quale si è esibita diverse volte in Italia e all'estero (Francia - Giappone - USA: in particolare New York ONU "Nazioni Unite).

L'orchestra da Camera "Principato di Seborga" si avvale della collaborazione di artisti di fama internazionale e opera in collaborazione con la Filarmonica di Sanremo.

Il programma scelto per questo concerto sarà legato al mondo delle colonne sonore con particolare attenzione alle immortali composizioni di Rota, Morricone, Piovani ed altri compositori.

Ben sette saranno gli esecutori sul palco: pianoforte / clarinetto / fagotto alternato a chitarra / batteria / contrabbasso / marimba / arpa ed è da notare che questo gruppo collabora regolarmente con molte associazione non governative, come l'Unicef, per eventi benefici.

CURRICULUM VITALIANO GALLO

Il maestro Vitaliano Gallo si diploma in Fagotto nel 1983 presso il Conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida del M° Lino Brandolini.

Dal 1980 ad oggi ha un'intensa attività solistica,cameristica ed orchestrale. Si è esibito nei principali Concerti per fagotto con le seguenti orchestre: Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, Orchestra dell'Angelicum di Milano, l’Orchestra dell'Opera Giocosa di Trieste e l’Orchestra Shinsei Philarmonic di Tokyo presso il prestigioso Teatro Ueno Bunka Kaikan di Tokyo in Giappone.

Ha fondato nel 1998 l'Orchestra da Camera “Principato di Seborga" della quale ne è direttore artistico.

Dal 1996 al 2000 ha ricoperto l'incarico di Addetto Culturale contemporaneamente presso i Consolati di Nizza ed il Principato di Monaco dove sempre per quest'ultimo si è occupato di organizzare i concerti per le chiese della Diocesi.

Questi incarichi gli hanno permesso di poter espandere le sue attività come solista a New York sotto il patrocinio di diversi organismi culturali quali l'Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio Italiana, la N.Y . University, Dante Alighieri in N.Y., dal 1996 ad oggi si è esibito in numerosissimi concerti per queste associazioni in formazione di duo fagotto e pianoforte, l'11 settembre 2002 si è esibito presso il Teatro delle Nazioni Unite ONU "Dag Hammarskjold Theater" eseguendo in prima assoluta la sua composizione per fagotto solo "scomposizione". Sempre in duo si è anche esibito diverse volte in Giappone a Tokyo e Atami sotto il patrocinio dell'Istituto Italiano di Cultura in Giappone.

Ha partecipato a diversi Festival nel repertorio della musica da camera; ricordiamo il Festival di Montepulciano con l'Ensemble Nuova Consonanza di Milano in collaborazione con il mimo M. Marceau ed il compositore E. Pousseur.

Ha portato in tournée in tutta Italia sotto il patrocinio di "Opera Barga" l'opera da camera l'Istorie du Soldat di I. Stravinskij in collaborazione con il coreografo e ballerino A. Amodio.

Nuovo Ensemble Europeo in collaborazione con l'attore A. Foà musiche di L. Berio e M. De Falla.

Ha realizzato ed eseguito con suoi arrangiamenti in formazione vocale/cameristica inedita una collana di musiche del poeta E. Lehar sotto il patrocinio e commissionata dal Comune di Sanremo trasmessa su RAI uno.

Conclude Luigi Scola dell’Associazione Vecchia Albenga: “I presupposti per una piacevole serata ci sono tutti; per cui vi aspettiamo numerosi ad assistere all'evento che come al solito sarà rigorosamente gratuito".