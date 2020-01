Lotta all'antisemitismo, in consiglio regionale un ordine del giorno a firma del gruppo Cambiamo: "Affinchè ogni giorno sia il Giorno della Memoria"

È stato depositato presso gli uffici di segreteria del Consiglio Regionale Ligure, un ordine del giorno, prodotto da Angelo Vaccarezza, presidente del gruppo consiliare "Cambiamo".

Nel documento viene chiesto l'impegno del Governatore e della giunta affinché vengano messe in campo tutte le azioni utili a far sì che venga adottata anche in Italia la definizione operativa di antisemitismo sancita dall'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).

"È avvilente constatare quanto ancora oggi, nella nostra Europa questo atteggiamento sia ancora vivo in modo inquietante - ha commentato il capogruppo-. Esistono due forme di antisemitismo: una è quella legata all'integralismo islamico. L'altra è figlia delle peggiori ideologie del XX secolo, che poco hanno a che fare con un paese che vuole definirsi civile".

Prosegue poi il consigliere savonese: "Entrambe sono assolutamente agli antipodi dei miei valori. Questo dovrebbe valere per tutti noi, senza distinzione alcuna. Considero l'antisemitismo in Europa un atteggiamento assolutamente vergognoso, degno del più becero ignorante, perché colpisce una parte essenziale della nostra identità, della nostra cultura e della nostra civiltà".

"Mi aspetto quindi - conclude Vaccarezza - che il mio esempio sia solo un tassello a completamento del risultato finale: l'adozione in maniera ufficiale, della definizione operativa di antisemitismo".